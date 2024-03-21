تمهيداً لتشغيله .. رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز جراحة وزراعة الكبد التجريبية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد التجريبية بمقر الجامعة القديم، للوقوف على الإستعدادات النهائية لدعم المركز وتسهيل الإجراءات والمستلزمات، وباقي الأجهزة اللازمة لتشغيل المعامل الخاصة بالمركز، يصاحبه الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره إيمان أبو ضيف مدير إدارة المركز وعدد من أعضاء هيئة التدريس و أعضاء المركز.





وأكد الدكتور حسان النعماني خلال زيارته للمركز أن إنشاء المركز يعد إضافة قوية للجامعة وللباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، المهتمين بتنفيذ المشروعات العلمية والتدريب علي حيوانات المختبر، بالإضافة إلى رفع القدرة على النشر العلمى المتميز، وذلك بما يمتلكه من أحدث الأجهزة العلمية فى مجال جراحات الحيوان التجريبية الميكروسكوبية ومنشأة لبيت الحيوان على أحدث النظم العالمية .





وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان المركز تم انشاؤه بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمبلغ ٥ مليون جنيه، إلى جانب دعم الجامعة بمبلغ ٥ مليون جنيه، ويخدم المركز الباحثين فى مجالات تخصصية عديدة ويتيح إجراء البحوث البينية التى تجمع تخصصات متعددة مثل الهستوباثولوجى والجراحات العامة والخاصة والفارماكولوجى والكيمياء الحيوية، وايضاً في مجال البيولوجيا الجزيئية وهو اضافة كبيرة فى مجال البحث العلمى.





وقالت الدكتورة إيمان أبو ضيف ان المركز يضم وحده لفحص الدوران الدموى الميكروسكوبى فى حيوانات المختبر أثناء الحياة, وهى تقنية علمية متقدمة تدخل حيز التنفيذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ومنشأة لرعاية حيوانات المختبر بنظام التهوية المنفردة للأقفاص لأول مرة فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية خارج القاهرة والإسكندرية، حيث توفر هذه التقنية بيئة بالغة النقاء والحماية لحيوانات المختبر ضد العدوى قبل وبعد العمليات الجراحية مع الوقاية الكاملة للباحثين ومقدمى الرعاية لحيوانات المختبر.





وأوضحت الدكتورة سحر محمد جبريل عضواً ومقرر المركز ان المركز يوفر ايضاً وحدة جراحة ميكروسكوبية تجريبية متطورة لإجراء الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر، مزوده بشاشات عرض لرفع قدرة الباحثين الخبراء على تدريب المعيدين وشباب الباحثين على إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة، وايضاً عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى حيوانات المختبر كبيرة ومتوسطة الحجم، كما يحتوي على معمل جاف لإجراء تدريب للباحثين علي الجراحات المختلفة عن طريق تكنولوجيا محاكاة العمليات، بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وشاشات العرض،كما توفر مكتبة المعمل وقاعة المحاضرات والمزودتان بأجهزة حاسب آلى وشاشات للعرض وإتصال بالإنترنت تسهيل الحصول على المعلومات وتنفيذ المؤتمرات وورش العمل.





ومن الجدير بالذكر انه تم اطلاق اسم الدكتور أشرف البدري "رحمه الله عليه" علي المركز تخليداً لذكراه، حيث جاءت فكرة إنشاء المركز عام 2015 بعد فوز الدكتور أشرف البدرى أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب والباحث الرئيسى للمشروع بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الطبية، وتقدمه بمقترح المشروع إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية, حيث فاز بمقترح المشروع بدعم ومساندة كبيره من الجامعة وخبرة الباحث فى مركز مماثل بجامعة زيوريخ بسويسرا.