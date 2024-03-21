إصابة 19 طفلا في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط

أصيب 19 طفلا فى حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم للعمل بإحدى المزارع بأسيوط، حيث تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب تروسيكل يقل اطفال كان في طريقهم للعمل باحدى المزارع بقريه عرب كريم التابعة لمركز ديروط.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ وإصابة 19 طفلا كانوا يستقلون مركبة "تروسكيل" تقلهم إلى إحدى المزارع للعمل فيها على طريق أبو كريم بمركز ديروط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ديروط ومستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



وفى سياق آخر فقد عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.