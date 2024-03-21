محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة باحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل انفاق المشاه ( نفق المؤسسه ونفق كليه الزراعه ونفق ناصر ) ومتابعه أعمال النظآفه بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه ومتابعه أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقه القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة،بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة

استهلّ المحافظ الجوله بمتابعه منظومه النظافه الجديده ورفع الإشغالات داخل انفاق المشاه (نفق المؤسسه ونفق ناصر ونفق كليه الزراعه) بحي غرب شبرا الخيمه وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامه الخدمة

وخلال تفقد محافظ القليوبيه نفق كليه الزراعه بحي غرب شبرا الخيمه حيث لاحظ عدم وجود كشافات أناره داخل النفق وعلي الفور وجه باعاده تركيب خطوط أناره داخل النفق كما وجه بالتنسيق مع مديريه امن القليوبيه بتخصيص أفراد امن داخل الأنفاق لعدم سرقه كشافات الاناره مره اخري وتامين الإنفاق ً

وفى سياق متصل شدد الهجان على رفع الإشغالات اعلي الانفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه واللواء شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.