مانشستر يونايتد يعرض 40 مليون أسترليني لضم نجم وسط ولفرهامبتون

أكدت صحيفة الميرور البريطانية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي دخل في مفاوضات مع نادي ولفرهامبتون الأنجليزي لضم لاعب الوسط جواو جوميز خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وكان جواو جوميز قد أنضم الى ولفرهامبتون قادما من نادي فلامنجو البرازيلي مقابل 15 مليون جنية أسترليني في يناير 2023 الا انه سرعان ما أصبح أساسيا في تشكيلة ولفرهامبتون وجذب انظار عدد من الأندية الكبرى ابرزها مانشيستر يونايتد .

وكانت ابرز المباريات التي تألق فيها جواو جوميز هي المباراة التي جمعت الولفز مع توتنهام ونجح فيها جواو جوميز في تسجيل هدفي الفوز لولفرهامبتون وتألق كثيرا في منطقة وسط الملعب من خلال نجاحه في تشكيل حائط صد صعب الأختراق من جانب لاعبي توتنهام .

وأكدت صحيفة الميرور ان مانشيستر يونايتد يرغب في ضم جواو جوميز ليحل محله مواطنه البرازيلي كاسيميرو الذي باتت ايامه معدودة في قلعة أولد ترافورد على خلفية تراجع مستواه مع مانشيستر يونايتد هذا الموسم وأصاباته المتعددة لتزداد الشائعات حول رحيله بعيدا عن مانشيستر يونايتد وربما يكون الأختيار الاول له هو التواجد في دوري روشن السعودي .

واوضحت الميرور ان مسئولي اليونايتد تابعوا جواو جوميز في اكثر من مباراة وباتوا مقتنعين بكونه الأختيار الافضل لدعم وسط اليونايتد ليكون ثنائية جديدة مع النجم الصاعد كوبي مايانو في الموسم المقبل .

واشارت الصحيفة البريطانية ان هناك رغبة من عدة اندية لضم جواو جوميز الذي يبدو من الصعب على ولفرهامبتون التفريط فيه بأقل من 40 مليون جنية أسترليني امام العروض من مانشيستر يونايتد ونيوكاسل و توتنهام .

يذكر ان جواو جوميز تم أستدعائه لتشكيلة منتخب البرازيل لاول مرة خلال فترة التوقف الدولي الحالي وربما تكون اولى مبارياته الدولية بقميص السليساو امام منتخب أنجلترا في ملعب ويمبلي الشهير .