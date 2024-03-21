ثقافة الفيوم تواصل فعاليات مبادرة "معا نحو بيئة آمنة"

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، شهدت مكتبة الفيوم العامة فعاليات مبادرة "معا نحو بيئة آمنة" والتي تستمر لمدة يومين، تضمنت ورشة حكى لقصة حكايات من البيئة تأليف عبد التواب يوسف، قدمتها رضا محمد عبد الوهاب أمينة مكتبة الطفل، توضح القصة أهمية الشجرة بالنسبة للبيئة بأنها تمتص ثانى اكسيد الكربون فى النهار وتمدنا بالأكسجين ليلا، كما أننا نحتاج إلى الشجر فى صناعة الأثاث والأبواب، والنوافذ، ثم أوراق الكتب والصحف ولذلك فأنها ثروة. من جانب آخر، نفذت رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة من أكواب الكرتون لتنفيذ فانوس رمضان بطريقة مبسطة، كما نفذ الأطفال من رواد المكتبة اسكتش مسرحي حول الحفاظ على البيئة، بإستخدام العرائس، قدمه عدد من الرواد الموهوبين.

محاضرة بعنوان "البيئة والتلوث" بمكتبة الطفل بفرع ثقافة الفيوم

وفي يومها الثاني، عقد قسم البيئة بمكتبة الطفل محاضرة بعنوان "البيئة والتلوث" أوضحت فيها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، تعريف البيئة وما تحتويه من كائنات حية وغير حية، وما يصيبها من تلوث يؤثر على الكائنات الحية والطبيعة ويسبب انقراض للنباتات والحيوانات، كما أشارت إلي أنواع التلوث من تلوث هواء وماء وتربة، وأسباب كل منها، وكيفية معالجة كل نوع من أنواع التلوث، وإستبدال المواد الضارة بمواد صحية نافعة غير مضرة للبيئة، أعقبها ورشة حكى لقصة "صور مؤذية" تأليف عبد التواب يوسف، أدارتها رضا محمد عبد الوهاب.

في ذات السياق، نفذت شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية ورشة لتصميم ملصقات إرشادية للحفاظ علي البيئة، تضمنت إرشادات مثل حافظوا علي نظافة قريتكم، كوكب الأرض ملكك فحافظ عليه، معا لتكون بيئتنا أجمل "، واختتم محمد نادي مدير المكتبة الفعاليات ببعض التوصيات والارشادات حفاظا علي البيئة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.