طقس مائل للحرارة نهارا على الأجواء بالإسماعيلية

سجلت درجات الحرارة اليوم الخميس ارتفاعا نسبيا في معدلاتها مع اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية عن الأيام الماضية حيث وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية. وسط توقعات من هيئة الأرصاد باحتمالية سقوط أمطار بنسبة ٣٠%.

وشهدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشهدت الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس.



وتشهد الحركة التجارية بالاسواق التجارية بالإسماعيلية في ساعات النهار نشاطا محدودا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.لتعاود نشاطها في ساعات الليل مع انقضاء اوقات الصيام .

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة في ساعات الصباح وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.