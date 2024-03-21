منتخب الاردن يصطدم مع باكستان بتصفيات كأس العالم الليلة

يستعد منتخب الأردن لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره منتخب باكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي يحتضنها ملعب جيناه سبورت ستاديوم.



موعد مباراة الاردن وباكستان والقناة الناقلة

المباراة تقام فى الحادية عشر صباحاً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قناة الكأس الأولى المفتوحة.

معلق مباراة الاردن وباكستان

وأسندت قناة الكأس 1 مهمة التعليق على اللقاء الى المعلق منتصر الازهرى.

منتخب الأردن يدخل هذا اللقاء وهو فى المركز الثالث فى مجموعته بعد خوض مباراتين برصيد نقطة واحدة.

أما منتخب باكستان سيدخل اللقاء وهو فى المركز الرابع بدون نقاط بعد خوض مباراتين هو الآخر فى التصفيات



تشكيل منتخب الأردن المتوقع لمواجهة باكستان

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: سالم العجالين ، يزن العرب، سالم العجالين.

خط الدفاع: سالم العجالين ، يزن العرب، سالم العجالين.

خط الوسط: نزار الرشدان، إحسان حداد، عايد، محمود مرضي،.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.