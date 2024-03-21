مجانًا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الدر المكنون" بالسامر ضمن ليالي رمضان

ليالي رمضان.. ضمن برنامج وزارة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، العرض المسرحي "الدر المكنون"، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المركزي المقدم احتفالًا بليالي رمضان الثقافية والفنية.

يتناول العرض سيرة ثلاثة من كبار الصحابة، وهم بلال بن رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، التي من خلالها يتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم، وتوضيح ما قدموه دفاعًا عن الدين الإسلامي.

"الدر المكنون" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار سراج الدين عبدالقادر، تصميم ديكور محمد هاشم، تصميم ملابس رنا عبدالمجيد، تنفيذ ملابس رانيا كامل، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم استعراضي عزت أبو سنة، ألحان محمد عزت، ماكياج رحاب طايع، مخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبد الهادي، مخرجان مساعدان مصرية بكر، أحمد عزيز، مساعد إخراج نيرة خليل، تسنيم دوريش، أحلام سليمان، حسن الصواف، فكرة وإخراج الفنان القدير ياسر صادق.

ومن المقرر أن يقدم العرض بالمجان لمدة أسبوعين حتى 26 رمضان، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

هذا وتطلق الهيئة ليالي رمضان المركزية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب مساء اليوم الخميس، استمرارًا لبرامجها المكثفة احتفالًا بشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، الذي يتنوع ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

انتصارات العاشر من رمضان في احتفالات قصور الثقافة بقنا:

من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا احتفالًا بشهر رمضان المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وبمناسبة احتفالات ذكرى انتصار العاشر من رمضان، شهد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان" تحدث بها محمد فاوي، مؤكدًا أن انتصار العاشر من رمضان جسّد أصالة الشعب وقواته المسلحة وقدرتهم على صنع المعجزات في أوقات الأزمات، وتناول المحاضر عددًا من الدروس المستفادة من النصر، كما عرض جوانب من التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء.

هذا وأقام القصر أولى ليالي رمضان بمشاركة فرقة الموسيقى والغناء الشعبي، وقدمت عددًا من المواويل والأغاني الشعبية الخاصة بشهر رمضان، كما شاركت فرقة الفنون الشعبية بتابلوهات استعراضية متنوعة منها "العصا، التنورة".

واستمرارًا لبرنامج الفرع برئاسة أنور جمال، المقدم ضمن أجندة فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان" وتحدث خلالها المحاضر حمدي عمر، عن تفاصيل الانتصار المجيد وكيف استطاع أبطال مصر البواسل تحقيق أعظم انتصار لمصر خلال العصر الحديث واستعادة أرضهم الغالية.

وتضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "حكايات رمضانية"، سرد خلالها عبدالناصر شورى، أهم حكايات رمضان وأهم العادات والتقاليد والمظاهر المميزة له، مثل المسحراتي والفوانيس، كما تناول حكايات عن أهم الانتصارات التاريخية التي تحققت خلال رمضان وأهمها انتصار العاشر من رمضان.

وقدمت لقاءات توعوية عدة متنوعة عن الشهر الفضيل وأثره في تهذيب النفوس، ومنها محاضرة بقصر ثقافة نجع حمادي للشيخ محمد خيري، وعقد بيت ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم"، أوضح بها الشيخ محمود سليمان، أن الجود والكرم من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، وأن الجود هو البذل لغير عوض.

كما قدم بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "فضائل الصوم"، تحدث بها صابر حسين عن فريضة الصيام ثم تناول الفوائد الصحية والاجتماعية التي تعود على الفرد والمجتمع.