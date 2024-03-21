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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تشارك في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بجنوب سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى الاحتفالية التى نظمتها ديوان عام المحافظة ، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ، وعودة أرض سيناء الحبيبة الى الوطن ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والأجهزة التنفيذية والامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي، ومشايخ وعواقل قبائل جنوب سيناء ، وذلك بمركز تمكين المرأة بطور سيناء ، حيث تضمنت الفعاليات حفل إفطار جماعى ، وأعقبه أمسية ثقافية للحضور ، وحفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائيين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال ، وذلك فى إطار جهود المديرية فى المشاركة المجتمعية  مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتي فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعريف بدور الوزارة والمديريات فى خدمة ودعم الشباب من خلال توفير مزيد من فرص العمل اللائقة خاصة ذوى الهمم ، وكذلك فرص تدريب مهنى مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وأضافت مدير المديرية أنه شارك في الحفل من المديرية السيد أبو العنين مدير مركز المعلومات ، ومحمد عبدالعزيز  مدير إدارة الشئون القانونية ، ومحمد الزغبي مدير مركز التدريب المهني ، وعلي حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، ومحمد الغريب مدير إدارة الموارد البشرية ، وجرى خلال الفعاليات تقديم التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا 

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