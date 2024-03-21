كأس عاصمة مصر .. الجزيري يقود تشكيل تونس المتوقع أمام كرواتيا

في تمام العاشرة من مساء بعد غد السبت ، يلتقي المنتخب التونسي نظيره الكرواتي ، في ثاني مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، على أن يواجه الفائز منهما ، الآخر التأهل من مباراة مصر ونيوزيلندا غد الخميس.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب التونسي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون - نادر الغندري - أسامة الحدادي.

خط الوسط: وجدي كشريدة - علي العابدي - محمد الحاج محمود - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.



على صعيد متصل، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا ، في العاشرة من مساء غد الجمعة ، لحساب بطولة كأس عاصمة مصر الودي الدولي.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.