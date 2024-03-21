منتخب البرتغال يواجه السويد اليوم وديًا.. الموعد والقناة الناقلة

يلتقي اليوم منتخب البرتغال مع منتخب السويد فى مباراة ودية ستجمع بين الفريقين على أرضية ملعب استاد أفونسو هنريكيس ضمن فترة التوقف الدولى الحالية.

موعد مباراة البرتغال والسويد

المباراة تقام في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 2.

معلق مباراة البرتغال والسويد

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق علي محمد علي.

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع بمواجهة السويد

حراسة المرمى دييجو كوستا

خط الدفاع نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - رافاييل جوريرو

خط الوسط برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - جواو نيفيز

خط الهجوم برناردو سيلفا - جونزالو راموس - رفائيل لياو.

ويغبب رونالدو عن هذه المباراة بعدما فضل روبيرتو مارتيني المدير الفني للبرتغالي إراحة الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، كريستيانو رونالدو، على أن يتواجد في المباراة المقبلة أمام سلوفينيا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل