تكريم الأمهات المثاليات في القطاع الطبي بالبحر الأحمر

ترأس الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزاره الصحه بالبحر الاحمر

حفل تكريم للأمهات المثاليات بالقطاع الطبي في البحر الاحمر .

تحت إشراف جمال مصطفى مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر

تم تكريم الأمهات المثاليات وتقديم شهادات تقدير لهن وهدايا رمزية للاعتراف بدورهن الكبير في تربية وتعليم الأبناء وتحمل المسؤولية.

ويعد تكريم الأمهات المثاليات فرصة رائعة للتعبير عن الامتنان والتقدير لتضحياتهن وجهودهن العظيمة في تربية الأبناء ودعمهن في مهنة الطب.

ودور الأمهات في المجتمعات الطبية لا يقدر بثمن، حيث يمثلن قوة دافعة للعائلات ومرجعية ودعامة للأبناء والزملاء في العمل.

و تنظيم حفل التكريم يعكس الاهتمام والاعتراف بالجهود الرائعة التي تبذلها الأمهات المثاليات في القطاع الطبي، ويعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين أعضاء المجتمع الطبي. وبهذه الطريقة، يتم تشجيع النساء على الاستمرار في تقديم أفضل خدمة ممكنة وتحفيزهم للمضي قدمًا في مسيرتهم المهنية.

وإيماناً من الدكتور إسماعيل العربى بدور الأم المصريه تم تنظيم هذا الحفل و عبر عن شكره للأمهات المثاليات الكريمات متمنياً لهن مزيدًا من النجاح والسعادة في حياتهن الشخصية والمهنية.