رمضان زمان

منذ خمسين عاما او يزيد قليلا عرض التليفزيون المصرى فى شهر رمضان المبارك مسلسل الدوامة تأليف ابراهيم الوردانى بطولة محمود ياسين ونيللى ونادية الجندى ويوسف فخر الدين والوجه الجديد محمود عبدالعزيز، موسيقى هانى مهنى اخراج نور الدمرداش .

تناول المسلسل قصة محمود الطبيب الشاب الذى يتورط فى جريمة قتل ويضطر للهرب ليعيش حياة مختلفة هاربا مع المجرمين ويبتعد عن زوجته الشابة وتقع فى حبه فتاة من الغجر تتصاعد التحديات ويتحول من الطبيب محمود لعيسى زعيم العصابة.

المسلسل حقق نجاحا اسطوريا كان بداية لمحمود عبدالعزيز وبداية توهج وشهرة نادية الجندى، ولا ننسي براعة الفنان الراحل فؤاد أحمد ونعيمة الصغير وهياتم وكان اضافة للفنان الراحل محمود ياسين الذى كان فى أوج شهرته فى عالم السينما، وبالطبع تألق النجمة نيللى، خمسون عاما مرت ومازلنا نذكر هذا المسلسل الرائع.