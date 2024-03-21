موعد مباراة الإمارات واليمن بتصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي اليوم منتخب الإمارات مع منتخب اليمن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، والتي يحتضنها ستاد ال نهيان.

موعد مباراة الإمارات واليمن

المباراة تقام في الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة الشارقة الإماراتية.

معلق مباراة الإمارات واليمن

وأسندت قناة الشارقة الإماراتية مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق عبد الحميد الجسمى.

منتخب الإمارات يدخل اللقاء وهو في الأول الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط بعد مباراتين فقط خاضهم المنتخب في التصفيات.

أما منتخب اليمن يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خوض مباراتين في التصفيات.