صدام مشتعل بين قطر والكويت اليوم بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يحل منتخب قطر ضيفًا ثقيلا على نظيره منتخب الكويت اليوم الخميس، والتي يحتضنها استاد جاسم بن حمد في الجولة الثالثة من الدور الثاني (المجموعات) من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا قطر والكويت في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهما منتخبي الهند وأفغانستان.

ويحتل منتخب قطر صدارة المجموعة بعد استهلال مشواره بفوز كبير على أفغانستان بنتيجة 8-1، ثم الانتصار على الهند بنتيجة 3-0.



ويقام دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا وجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة.

وتم توزيع المنتخبات المتنافسة إلى 9 مجموعات، تضم كل منهم 4 منتخبات يتنافسون بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة قطر والكويت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم عبر فضائية bein sports HD 1، وقناة الكأس1.