محافظ أسيوط يشهد انطلاق المرحلة الجديدة لمشروع "ابنتي الغالية"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الأربعاء، انطلاق المرحلة الجديدة من مشروع ابنتي الغالية (2024 -2026) والذي تنفذه هيئة كوبتك أورفانز في إطار دعم قيم المواطنة والانتماء وبث روح المحبة والإخاء وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال حضوره حفل الافطار السنوى لفتيات مشروع "ابنتي الغالية" بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة عايدة عبده مدير منطقة أسيوط بهيئة كوبتك أورفانز، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من مسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة ولفيف من الفتيات المستفيدات من المشروع.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم أعقبه كلمة الترحيب بالحضور للدكتورة عايدة عبده ثم تقديم بعض الفقرات والعروض الاستعراضية للأطفال والأغاني الوطنية تلاها كلمات محافظ أسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط، بالعروض الفنية التي قدمتها الفتيات المشاركات في مشروع ابنتي الغالية موجهًا الشكر لمسئولي الهيئة والقائمين عليها ولجميع الفتيات المشاركات في العروض، لافتًا إلى أهمية مشروع "ابنتي الغالية" الممول من هيئة "كوبتك أورفانز" والذي يهدف لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جليًا في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الفعاليات السابقة لافتًا إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية وتنفيذ مزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تحد من بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتعمل على تغيرها وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتشجيعهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة.

ثم سلم المحافظ بعض الجمعيات الأهلية الشريكة بمراكز المحافظة أوراق تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع.

وأشارت مدير منطقة أسيوط بالهيئة إلى أن فعاليات اليوم شهدت اطلاق المرحلة الجديدة لمشروع ابنتي الغالية في أسيوط 2024- 2026 ويقوم المشروع على مشاركة "الأخت الكبرى"، وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعي، مع "الأخت الصغيرة" وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي- عادة ما تكون أكثر عرضة للتسرب من المدرسة، في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغيرة وتساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة بل وتعلم القيم الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي ويستهدف المشروع 1000 فتاة من الجمعيات الشريكة في أسيوط وسوهاج.

جدير بالذكر أن كوبتك أورفانز هيئة دولية تنموية مشهرة في مصر واسستها المهندسة نرمين رياض وهي هيئة حاصلة على جوائز عديدة وتهدف الي إطلاق العنان للقدرات الكامنة التي وهبها الله للأطفال المهمشين وتساعدهم على كسر حلقة الفقر ليصبحوا قادة مجتمعاتهم المحلية