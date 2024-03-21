توزيع 10 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع بأسيوط

بدأت جمعية الأورمان فى توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى محافظة أسيوط حيث تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وقد تم التوزيع بقرى بنى رافع وبني شعران وكوم بوها وعزبه ابوعابد وعزيه ابوركبه وعزبه اللكسان وعزبه قطوش وعزبه توفيق مستكه بمركز منفلوط، وقرى دشلوط وباويط وعرب ابو كريم والقصر والدبة البيضاء والنجع الطويل وقماطة وساو ونزلة ساو وأمشول بمركز ديروط بمحافظة أسيوط حتى الآن على أن يتم استمرار التوزيع بباقي المراكز.

وقال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك موضحًا إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية مؤكدًا على أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة أسيوط.

وأضاف أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم موضحاً أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً.