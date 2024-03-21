غدًا.. الزهرة يعانق زحل في أول ظاهرة فلكية بفصل الربيع

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة في فصل الربيع وهي اقتران الكوكبان الزهرة وزحل في مشهد بديع غدًا الجمعة.

الزهرة وزحل

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن اقتران الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) و زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم.

وتابع، يمكن مراقبة الاقتراب الملحوظ للكوكبان في الفترة من 19 مارس وحتى الاقتران في 22 مارس ، ثم بداية التباعد عن بعضهما البعض في 23 مارس وحتى نهاية الشهر.

وذكر، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

وأفاد، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.