إزالة 7 مخازن على أملاك الدولة بالخانكة

بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور ناصر عبداللطيف نائب رئيس المدينة وصباح ابراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل تم إزالة عدد (7) مخازن على أملاك الدولة بمساحة 7000م² تقريبا.

كما تم إزالة عدد (200) مقبرة على أملاك الدولة بمساحة 2000م² تقريبا وجميعها بأرض جمعية النصر، كما تم إزالة عدد (2) مباني سويسي مخالفة على مساحة 200م² تقريبا وإزالة عدد (1) مباني أعمدة مخالفة علي مساحة 100م² تقريبا .

وذلك بزمام قرية أبو زعبل بمعاونة احمد فاضل مسئول الجمعية الزراعية و محمد خالد مسئول المتغيرات المكانية وطارق دبور مدير الاشغالات والازالات وخميس حسن و أشرف البحيري وحامد الحندي .