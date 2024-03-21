المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم محطة توليد الكهرباء في تل أبيب

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق – فجر اليوم الخميس- أنها هاجمت بالطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.

وقالت في بيان لها: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بأراضينا المحتلة.

وأكدت استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأعلنت المقاومة الإسلامية الأربعاء مهاجمة مطار بن جوريون بالطيران المسلح.

وفي 21 أكتوبر 2023 عاد اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” إلى الواجهة عقب تبني جماعات مسلحة تنضوي تحته هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أميركية في سوريا والعراق، ردا على العدوان الإسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة على قطاع غزة في أكتوبر.