إفطار القنصل العام في لوس مع ممثلي البعثات والاتحاد العام للمصريين في الخارج

بدعوة من السفير حسام الدين علي القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس والساحل الغربي حضر رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في امريكا حفل الإفطار الذي اقيم في دار السكن هناك بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الساده سفراء الدول العربية والاجنبية والاسلامية في لوس أنجلوس.

شملت دعوة القنصل العام المصري في لوس انجلوس سعادة سفير دولة قطر وسفير المملكة العربية السعودية وسفير دولة تركيا وسفير الجمهورية الباكستانية وسفير جمهورية السنغال وسفير جمهورية العراق وسفير دولة الكويت وسفير جمهورية اندونيسيا.

كما حضر الإفطار نخبة من قناصل عموم الدول العربية والإسلامية فى لوس انجلوس ومديرة واعضاء مكتب شئون البعثات الأجنبية بلوس انجلوس بوزارة الخارجية الأمريكية ود. اسعد النجار من مكتب عمدة لوس انجلوس ، كما حضر المستشار محمد بدر نائب القنصل العام والسكرتير اول السفارة القنصل منار الشيخ.



كان اللقاء فرصة لتلاقي الثقافات العربية والإسلامية في لوس انجلوس والحديث حول الوطنية والانتماء للأوطان، وقد شكر رأفت صليب سعادة القنصل العام السفير حسام الدين علي القنصل العام لجمهورية مصر الغربية في لوس انجلوس على الدعوه الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.