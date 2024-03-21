محافظ جنوب سيناء يتفقد مائدة الرحمن بطور سيناء ويطمئن على الطعام

حرص اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء علي الاطمئنان على نوعية الطعام المقدم وكميته بمائدة الرحمن المقامة برعاية محافظ جنوب سيناء، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمائدة يرافقه اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.



يشار إلى ان مائدة الرحمن بطور سيناء أقيمت بتوجيهات محافظ جنوب سيناء وتتسع لعدد 700 فرد يوميا، وتقدم وجبة إفطار وسحور، واطمأن المحافظ علي مكونات الوجبة التي تحتوي اللحوم والأرز والخضار والفاكهة والمياه، والعصائر طوال شهر رمضان المبارك.

وقدم رواد المائدة الشكر لمحافظ جنوب سيناء لرعايته للمائدة وحرصه على الاطمئنان على محتوياتها ومعرفة آرائهم.