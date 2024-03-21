مشايخ دهب يرحبون بموافقة محافظ جنوب سيناء على قرارات التقنين



على هامش الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان والافطار المجمع بدار الضيافة بتمكين المرأة بحضور أهالي سيناء والجهات الأمنية للمحافظة، حضر اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدار الضيافة بتمكين المرأة، أمس الأربعاء، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان بحضور رئيس مكتب الخدمة السرية بجنوب سيناء ونائبه وقائد مكتب شئون قبائل دهب وقيادات الجهات الامنية بالمحافظة.

وتم خلال الاحتفال عرض قرارات اللجنة بشأن ملف التقنيين لمدينة دهب بعد التصديق من اللواء الدكتور محافظ جنوب سيناء علي تلك القرارات.

حيث تم العرض بواسطة رئيس مكتب الخدمة السرية بجنوب سيناء حيث لاقت تلك القرارات ترحابًا وسرورًا من مشايخ وعواقل مدينة دهب.