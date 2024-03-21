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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انفراجة في أزمته الصحية .. أحمد رفعت يستعيد الوعي بالكامل

احمد رفعت
احمد رفعت

أعلن الجهاز الطبي لنادي فيوتشر استعادة اللاعب أحمد رفعت وعيه بالكامل بنسبه 100% ، مع عودته للتنفس بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اجهزة صناعية.

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كان  الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، قد أكد خلال الساعات الماضية على رفع كل أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب توقف عضلة قلبة خلال إحدى مباريات الفريق الأسبوع الماضي.

وتابع رئيس نادي مودرن فيوتشر: “نتوقع استمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت، وعودة التنفس بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة”، لافتًا إلى أنه بعد ذلك سنتعامل مع باقي المشاكل التي يعاني منها اللاعب.

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