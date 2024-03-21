المهن السينمائية تنعي زوجة الفنان الراحل فريد شوقي

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي، السيدة سهير ترك، زوجة الفنان القدير الراحل فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

وجاء في بيان المهن السينمائية الآتي:" تنعي النقابة، السيدة سهير ترك زوجة الفنان القدير الراحل فريد شوقي » يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم".

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

واستكمل البيان:" ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية السيدة سهير ترك زوجة الفنان القدير الراحل فريد شوقي، والدة الفنانه رانيا فريد شوقي، والزميلة عبير فريد شوقي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان ".

وتابع بيان المهن السينمائية:" الجنازة اليوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2024 بعد صلاة الظهر من مسجد فريد شوقي بالعجوزة والدفن بمقابر العائلة بطريق الفيوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".