نقابة الممثلين تنعي زوجة الفنان الكبير فريد شوقي

تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، وفاة زوجة الفنان الكبير فريد شوقي ووالدة كلاً من الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحله، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.

وكانت قررت أسرة الفنانة رانيا فريد شوقي، تشييع جثمان والدة الفنانة ظهر اليوم الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة.

وكانت كتبت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله أرملة جدي السيدة سهير ترك ووالدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي".