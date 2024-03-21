موعد ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب الأخير بدولة تنزانيا مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.

ويلتقي الأحمر على ملعب القاهرة الدولي نظيره التنزاني مساء الأسبوع الذي يليه في إياب الدور ذاته.

على صعيد آخر ، ذكرت مصادر سعودية اليوم الأربعاء أن نادي التعاون يفاوض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي للتعاقد معه بنظام الانتقال الحر بعد نهاية عقده مع النادي الاهلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يدخل معلول الفترة الحرة في الصيف المقبل والتي تتيح له حرية الانتقال لأي نادي أخر دون الحاجة للعودة إلى إدارة الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة خلافًا بين اللاعب والنادي الأهلي على بعض التفاصيل في بنود العقد الجديد، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم تجديد معلول للأحمر حتى الآن.