اخرجي عن المألوف واصنعي فطيرة السبانخ بالجبنة في رمضان

فطيرة السبانخ بالجبنة من الأكلات المبتكرة التي يمكنك إعدادها بجانب الطبق الرئيسي على وجبة الإفطار أو كوجبة لذيذة للسحور، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

فطيرة السبانخ بالجبنة

طريقة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة

المقادير

- السبانخ : 300 جراماً (مغسول)

- جبن فيتا : 150 جراماً

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- عجينة البف باستيري : عبوة

- دقيق : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي السبانخ مع جبن الفيتا، الثوم، الفلفل الأسود، وجوزة الطيب.

انثري سطح العمل بالدقيق، ثمّ افردي شرائح البف باستري.

ضعي مقدار ملعقة كبيرة ونصف من حشوة الجبن والسبانخ داخل كل شريحة بف باستري.

بلّلي أطراف البف باستري بالقليل من الماء، ثمّ اطوي كلّ طرف على الطرف المقابل لتشكيل مثلّث، ثم استخدمي شوكة لغلق الأطراف جيّداً.

وزعي الفطائر في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثمّ أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتّى تصبح ذهبية اللون وقدميها.