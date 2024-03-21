شبانة: بطولة عاصمة مصر نقطة انطلاق جيدة لحسام حسن مع المنتخب

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، التي جاءت إيجابية للغاية بشأن أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك والمستبعد من القائمة الحالية، مشيرًا إلى أنه تحدث أيضا عن قوة منتخب نيوزيلندا، قبل المباراة الودية القادمة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "حسام حسن يريد توصيل رسالة للاعبين بضرورة التعامل بجدية مع نيوزيلندا، ونجاح المعسكر الحالي هو خلق الانسجام بين المدير الفني لمنتخب مصر وكل اللاعبين، وتوصيل أفكاره الفنية سريعًا، ووجود حالة انسجام مع اللاعبين، وعودة الثقة للجميع داخل المعسكر".

وأضاف: "منتخب مصر أصبح في مرحلة جديدة، ونقطة الانطلاق مهمة لصناعة ثقة بين اللاعبين والجهاز الفني مع الجماهير المصرية، إذا تحقق الشكل الجيد وتقديم اداء مميز، سيكون هناك تعامل جماهيري جيد، بعد فترة كأس أمم إفريقيا تحت قيادة فيتوريا الذي اشتكى الاتحاد المصري للفيفا ويطالب بالحصول على راتب 4 أشهر".

وأشار إلى أن حسام حسن تحدث أيضًا عن أحمد نبيل كوكا ووجوده في معسكر منتخب مصر رغم إصابته، وكان الأفضل وجود لاعب سليم والاعتماد عليه في الملعب، موضحًا أنه فوجئ أيضا بعدم جاهزية مصطفى شلبي بعد انضمامه للمنتخب، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

وأوضح أن البطولة الودية سيكون لها مردود فني جيد بالنسبة لحسام حسن في الفترة الحالية.