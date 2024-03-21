إنشاء أسواق حضارية للقضاء على العشوائية بشوارع مدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، بإنشاء أسواق حضارية لنقل السويقات العشوائية والباعة الجائلين إليها.

يأتي هذا فى إطار خطة المركز، بتنظيم وتقنين أوضاع الأسواق الباعة الجائلين، وصانعي الحرف اليدوية بميدان السواقي، من خلال إعداد طفرة تنظيمية للأسواق بمدينة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز برفع الإشغالات وحل مشكلة الأسواق العشوائية، ورفع كفاءة الطرق والاسواق بالفيوم، وتكثيف جهود التطوير ومتابعة رفع الإشغالات بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، تيسيراً للحركة المرورية للمواطنين، مع المتابعة الميدانية للمصالح والمشروعات القائمة بالفيوم.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بتنفيذ خطوة تنظيمية لحل مشكلة تواجد صانعي الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة بميدان السواقي، حيث تم تسكين صانعي تلك الحرف في باكيات منظمة على ضفاف بحر يوسف بشكل جمالي ومنظم لعرض منتجاتهم بشكل يليق بعراقة الميدان ومنع تكدسهم بشكل عشوائي بالمنطقه وإعاقة حركة السير في الطريق العام.

كما قامت الوحدة المحلية بنقل السوق الثالث على التوالي بالفيوم، من خلال نقل سوق الحواتم بحي الجون، وذلك بعد أن تم نقل سوق الحادقة حلمي مرزوق بحي شرق الفيوم، وكذلك نقل سوق السد العالي بحي غرب الفيوم تمهيداً لافتتاح الموقف الجديد بالمكان، وتأتي هذه الخطوة التنظيميه للأسواق لرفع المعاناة عن كاهل لمواطنين والماره بالشوارع حيث تم نقل وتسكين جميع الباعة من شارع الملك الصالح إلى سويقة الحواتم بعد تطويرها، فضلاً عن عملية المتابعة المستمرة لكل المنطق بعد نقل السوق.

وفي سياق آخر تفقد المحاسب عبدالقادر مسعود رئيس المركز، الأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من حوائط سانده على ضفاف بحر يوسف لحماية جانبي البحر من الانهيار وتوسعة الطرق لتيسير حركة المرور والماره وظهور المدينة بمظهر لائق وإضفاء لمسة جمالية بالمكان.

رئيس مدينة الفيوم: هدفنا هو القضاء على العشوائية بكل صورها

وأوضح "مسعود" أن هدفنا القضاء على العشوائية بكل صورها وانتهاء ظاهرة الباعة الجائلين بكافة أرجاء مركز ومدينة الفيوم وخلق حالة انسيابية في حركة المرور والماره وظهور المدينه بمظهر لائق بها وحالة من التنظيم والجمال، مؤكدا على عدم السماح بأي تعديات من قبل الباعة الجائلين خارج السوق حفاظا على المظهر الجمالي للمنطقة وانضباط الحركه المروريه للشارع، بالإضافة إلى إعادة الانضباط داخل المدينة وخارجها وتيسير حركة السير والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.