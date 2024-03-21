جمعية أنا مصرى تنظم أكبر مائدة إفطار رمضانى بقنا

أقامت جمعية أنا مصرى بمحافظة قنا، حفل افطار جماعى حضره أكثر من ٧٠٠ فرد من مختلف أطياف المجتمع القنائى، يمثلون جميع أنحاء المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ومن رجال وسيدات وشباب وقيادات تنفيذية وشعبية ودينية ومجتمعية واعلامية، وذلك فى جو من الفرحة والبهجة التى تجمع كل المصريين فى الشهر الكريم.

من جانبها أشارت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن هذا الإفطار يأتى فى ظل صوم كل المصريين مسلمين وأقباط، ويتزامن مع فى ذكرى وطنية رائعة هى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدة أن هذه المناسبات تجمعنا جميعا على الحب والخير ، وتؤكد على وحدة وتكاتف شعبنا فى ظل وطننا الغالى مصر وتحت راية واحدة هى علم مصر.