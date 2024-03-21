"نظارة شمسية" أحدث ظهور لدوللي شاهين.. صور

شاركت الفنانة دوللي شاهين، متابعيها صورة جديدة خلال أحدث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وظهرت دوللي شاهين، خلال الصور بنظارة شمسية من تصميمها ، وعلقت قائلة : " وحشتوني اوي كل سنة وانتم طيبين.

آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين



يذكر احدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» من كلماتها وألحان وتوزيع أحمد عبدالعزيز ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله

ويقول مطلع الأغنية :«يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده أفوش.. بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف.. دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش».