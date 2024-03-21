الخميس 21 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"نظارة شمسية" أحدث ظهور لدوللي شاهين.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الفنانة دوللي شاهين، متابعيها صورة جديدة خلال أحدث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

 وظهرت دوللي شاهين، خلال الصور بنظارة شمسية من تصميمها ، وعلقت قائلة : " وحشتوني اوي كل سنة وانتم طيبين.

آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين


يذكر احدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» من كلماتها وألحان وتوزيع أحمد عبدالعزيز ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله

ويقول مطلع الأغنية :«يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده أفوش.. بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف.. دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش».

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