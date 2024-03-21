كريم عبد العزيز:" أنا شرقى فى تربية ولادى..وموقف لاينساه مع أحمد زكى"

حل الفنان “كريم عبد العزيز” ضيفاً فى بودكاست "بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة mbc، وتحدث عن عدة أسرار في حياته المهنية والعائلية لأول مرة.

كريم عبد العزيز وعلاقته بأبنائه:

تحدث الفنان “كريم عبد العزيز” عن طريقة تعامله مع ابنائه،قائلاً:"الجيل الجديد صعب جدًا التعامل معه، وربنا يكون في عون زوجتي هي شايلة البيت، أنا طول الوقت في التصوير".

وأضاف:"عندي ملك 17 سنة وعلي 14 سنة، وملك قافلة عليها الأوضة في البيت، وهي مملكتها فهي بتحس إنها بقت آنسة، والجيل مخه غير وسرعته غير".

وأوضح:"خلافتنا معاها في أننا نشوفها وتاكل معانا، وهي بتقعد تحط الموبايل جنبها قبل الطبق، ده جيل شاشات، وبيقضي وقت مع الشاشة بجنون".

وأشار:"أنا راجل شرقي ومش رجعي، وبسمح لها ترجع البيت الساعة 11 وبتكون في الكومباوند معانا، والتربية في العصر ده كأنك ماشي على حبل، وتربية الأولاد أصعب، وعلي بيرجع البيت الساعة 11، 12".

تفاصيل إصابة كريم عبد العزيز بكورونا:

كشف الفنان “كريم عبد العزيز” عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلاً:"جتلي كورونا بشكل غريب جدًا لي واحد صديقي مهندس ديكور اسمه محمد عطية، كان عامل حفلة رأس السنة، وكنت موجود فيها ومعي أحمد حلمي وأحمد السقا وعمرو يوسف وحوالي 30 شخص، روحنا البيت الـ29 واحد أصيبوا بكورونا".

وأستكمل:«وأنا لم أصاب، أنا الوحيد اللي معنديش كورونا وبعدين اكتشفت إني كان عندي كورونا من الأصل وأنا معرفش وعديت الناس دي كلها».

موقف لاينُسى مع أحمد زكى:

تحدث الفنان “كريم عبد العزيز” عن كواليس ومواقف لاتنُسى مع الراحل “أحمد زكي”، قائلا: "أنا بعتبر نفسي من المنتمين لمدرسة أحمد زكي، لأني مثلت معه في بدايتي في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

وأشار: "أول شوت Shoot معرفتش أتكلم، وشريف عرفة بذكاء المخرج اختار مشهد أبقى متوتر فيه هو مشهدي وأنا أتقدم وأطلب يد بنته، ولما بصيت في عينين أحمد زكي الحروف كانت مش عايزة تخرج، وقلت لشريف عرفة عايز أروح أنا مساعد مخرج وهبوظ الفيلم".

عن أواخر أيام الفنان “أحمد زكى”، قال كريم عبد العزيز: "أنا فاكر لما كان في المستشفى وتعب في أواخر أيامه، وكان أستاذ عماد أديب عنده في المستشفى، وأحمد زكي أصيب بالعمى في الآخر، وكان يطلب من عماد أديب ويقول له لما أخرج أعمل دور واحد أعمى علشاني".