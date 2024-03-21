الداخلية يلتقي المقاولون العرب وديًا

يلتقي فريق الداخلية نظيره المقاولون العرب وديًا غدٍ الجمعة ، استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي المقبلة في الجولة ١٧ من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الداخلية المقاولون العرب ثم طلائع الجيش منتصف الأسبوع المقبل.

مصر ونيوزيلندا..

على صعيد آخر يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزلندا في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة المقبل على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة لحساب أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والذي تقرر إقامته بديلاً عن دورة دبي الودية بدولة الإمارات.

وحال فوز المنتخب في أولى المباريات ، يلتقي الفائز من المواجهة الأخرى بين تونس وكرواتيا ، على احتلال المركز الأول.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.