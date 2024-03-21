أسرة من أجل مصر وكلية الفنون الجميلة بالأقصر ينظمان حفل إفطار جماعي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل الإفطار الجماعي في رحاب كلية الفنون الجميلة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.



وأقيم حفل الإفطار الجماعي بإشراف تنفيذي من الدكتور محمود علام، رائد الأسرة بالجامعة، وأعقب حفل الإفطار الجماعي، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأشاد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، بتنظيم الإفطار الذي يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة في كل المجالات، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسرة طلاب من اجل مصر بهذا الشهر المبارك.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر أن إقامة الإفطار الجماعى يعكس أهمية العمل الجماعى للطلاب وتعاونهم معا من أجل مصلحة زملائهم، مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم في حفل الإفطار.