محاميه: نقل عمر البشير السوداني إلى "موقع عسكري آمن"

قال محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إن موكله نقل من المستشفى الذي كان فيه منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل من العام الماضي إلى "موقع عسكري آمن".

وقال محمد الحسن الأمين لموقع سودان تربيون الإخباري إن الزعيم السابق، إلى جانب أربعة آخرين، نقلوا من السلك الطبي بعد أن "نفدت الرعاية الصحية هناك تماما".

وكان البشير، الذي أدين بالفساد ويواجه المحاكمة لقيادته انقلابا عسكريا في عام 1989، يتلقى العلاج في مستشفى عسكري في مدينة أم درمان التي تعرضت للحصار من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

فشل شركاء السودان الإقليميون والدوليون في التوسط بين الجيش وقوات الدعم السريع طوال الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 14000 شخص وشردت حوالي 10 ملايين آخرين.



