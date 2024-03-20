نادى إتحاد الأشراف بالإسماعيلية ينظم أكبر دورة رمضانية

أعلنت رابطة الإشراف بمدن القناة وسيناء، إقامة الدورة الرمضانية بمركز شباب نادى اتحاد الإشراف الرياضى بمحافظة الإسماعيلية بجوار نادى الكهرباء، والتى تضم أبرز الفرق الرياضية بالإسماعيلية

وأكد نقيب الإشراف والمشرف العام على الدورة الرمضانية المهندس خالد الشريف، أنه تحديد مبلغ 10 جنيهًا للفريق الفائز الأول فى المبارة والثاني 7 ألف جنيهًا والثالث 5 الف جنية والهدف الأول فى المبارة الافتتاحية ب 5 ألف جنيهًا واقيمت المبارة الأولى منذة قليل بين فريق اتحاد الإشراف وفريق درجن

ويشارك 16 فريق من محافظة الإسماعيلية بعد تصفية من الفرق المتقدمة وكانت 120 فريق وتم اختيار 16 فريق على مجموعتين والتصفية على 3 فرق وهى أكبر دورة فى محافظة الإسماعيلية ويتخدم فيها الفار الحكم المحلى كابتن خالد زكى وطقم حكام محليين

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة اتحاد الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.بقيادة الكابتن حسين عبدربة

وتم اختيار لجنة الإعلام الرياضى و تضم اللجنة (كابتن محمد جمال و منسق رياضى الناقد الكبير ياسر الشريف

اما الفرق المشاركة أبرزها

1_ فرقة اتحاد الإشراف

2 _ فرقة درجين

3_ فرقة قدامى أبطال الدراويش

4 _ فرقة الأبطال

5 _ فرقة المرحوم اللؤاء على الشريف

6 _ فرقة النائب حسبن عبدربه

7 _ فرقة الحيال الصاعد

8 _ فرقة السمبا

9 _ فرقة السلطان حسين

10 _ فرقة برج الآمام على

11_ فرقة أشراف الشهداء

12 _ فرقة الحكر

13 _ فرقة الشهداء

14 _ فرقة الاعلامين

15 _ فرقة المحطة الجديدة

16 _ فرقة البريكة

الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بنادي اتحاد الإشراف بالإسماعيلية