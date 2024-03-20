حاولت إنقاذه فماتا معا.. مصرع ربة منزل وطفلها تحت عجلات قطار بالشرقية

شهدت محطة قطارات أبوحماد في محافظة الشرقية منذ قليل، واقعة مأساوية أليمة، حيث لقيت سيدة وطفلها مصرعهما تحت عجلات قطار"الإسماعيلية -الزقازيق" جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع ربة منزل وطفلها تحت عجلات قطار

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بمصرع سيدة تدعى"رحاب.ع"40 عاما وطفلها"السيد"11 عاما، مقيمين بندر أبو حماد، بعد أن صدمهما القطار القادم من الإسماعيلية في اتجاه الزقازيق بمحطة قطارات أبو حماد.

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد الطفل برفقة والدته بالمحطة، ومحاولته العبور في الاتجاه الاخر حاولت الأخيرة إنقاذه إلا أنهما توفيا معا وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي وإيداعهما تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن جهة أخرى أقدمت ربة منزل على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بقرية نوسا الغيط دائرة مركز اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأ مورمركز ا جا بورود إفادة من مستشفى أجا المركزى بوصول أم ها شم ع ا 30 سنة فى حالة اعياء وقئ لتعاطيها مادة سامة .وبالإنتقال والفحص ووسؤال والدتها فرر ت بتناولها قرص لحفظ لغلال وعللت ذلك لمرورها بحالة نفسية سبب وجود خلافات زوجية . ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة