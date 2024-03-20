محافظ المنيا يفتتح كوبري ملوي العلوي بتكلفة 338 مليون جنيهاً

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، كوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبوراً بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر، ومكون من 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 338 مليون جنيه، حيث يأتى الإفتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي "105".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، واللواء عمرو محمد رشدى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، المهندس احمد عاطف مدير منطقه المنيا بالجهاز المركزي للتعمير .

وأكد المحافظ، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للإرتقاء بكافة الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين ، مشيرا المحافظ ، إلى أن انشاء كوبرى ملوى يهدف إلى الربط بين شرق وغرب المدينة ، بما ييسر عملية التنقل بين المارة من المواطنين والمركبات ، ويسهم فى تقليل التكدس والازدحام ويحقق سيولة مرورية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هى الجهة المنفذه لكوبرى ملوى العلوى ، ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير ، ( منطقة تعمير المنيا) ، حيث يتكون الكوبرى من 4 رامبات بعرض 8.2 مترا ، اتجاه واحد من حارتين ورامب بعرض11.4مترا من اتجاهين حارتين لكل اتجاه ، كما تم تنفيذ كوبري مشاه معدني بطول 26 مترا ، أعلى السكة الحديد لعبور المواطنين ، من شرق السكة الحديد إلى غربها حفاظا على المواطنين .