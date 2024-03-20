توقعات صهيونية بدعوة الاتحاد الأوروبي لمنع تل أبيب من تنفيذ عملية رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك توقعات إسرائيلية بدعوة الاتحاد الأوروبي لمنع تل أبيب من تنفيذ العمل العسكري في مدينة رفح.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب بأن رؤساء الاتحاد الأوروبي سيدعون إسرائيل غدا إلى الامتناع عن التحرك في رفح وإلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهو ما يستغرق بعض الوقت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أن بلاده مستعدة لدخول رفح ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، موضحا أن إسرائيل ستوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.



فيما ذكر الحساب الرسمي للرئيس الوزراء الإسرائيلي على "إكس"، أنه بشأن مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال "منذ بداية الطريق اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس. لكن خلال الحرب وهذا لا يخفى وقعت بعض الاختلافات في الرأي بشأن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع نتنياهو أنه "في نهاية المطاف، دائمًا قمنا بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضًا".



