بعد إصابة كورتوا .... ريال مدريد يستهدف حارس من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية ان نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الحارس الفرنسي مايك ماينان حارس نادي الميلان الإيطالي وذلك بعد الأصابة التي تعرض لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد مجددا والشكوك التي تحيط بأحتمال غيابه الطويل مجددا عن الملاعب .

وكان مايك ماينان قد نجح في أثبات تواجده في الدوري الإيطالي ويعتبر احد افضل الحراس في السيري أ وهو الان احد اهم الاعبين في تشكيلة الميلان والمنتخب الفرنسي وسيكون من الصعب على أدارة ريال مدريد اقناع الميلان بالتخلي عن حارسه في نهاية الموسم الحالي .

التقارير في الصحف الإيطالية تؤكد رغبة مايك ماينان في الأنتقال الى ريال مدريد لان فرصة الأنتقال الى نادي مثل ريال مدريد لا تأتي كثيرا فيما رفضت ادارة الميلان حتى الان المناقشة حول الاستغناء عن حارسها في المقابل فأن هناك عدد من الأندية الكبرى تترقب موقف الميلان من بيع الحارس وفي مقدمتها تشيلسي الإنجليزي .

واضافت صحيفة التوتو ماركاتو الإيطالية ان ماينان ينتظر قيام ريال مدريد بالتواصل بشكل رسمي مع ادارة الميلان للبدء في الضغط على ادارة الميلان بالموافقة على العرض المدريدي حيث ان مايك ماينان يرى ان ريال مدريد سيكون ضالته حال رغبته في الحصول على البطولات وخاصة دوري أبطال اوربا .