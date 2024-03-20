«مدينة مصر» تقدم للسوق العقارى حلا مبتكرا لوديعة الصيانة بشهادة ضمان «ثقة».. بلا زيادات.. أو «فروق مصروفات»

أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق أحدث ابتكارات MadinetMasr Innovation Labs، الذراع المتخصصة فى ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقارى فى مصر، وهى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة «ثقة» كبديل مبتكر لوديعة الصيانة.

وتهدف شهادة «ثقة» لتقديم حل جذرى لأحد أكبر التحديات التى يواجهها العملاء فى مجال العقارات، وهى المطالبة بسداد فروق مصروفات الصيانة التى يتم دفعها بعد مرور أعوام قليلة من استلام الوحدة ليقوم العميل من خلال شهادة «ثقة» بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل فى صورة «شهادة ضمان» بدلا من «وديعة صيانة»، دون المطالبة بأى زيادات او فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠عاما من تاريخ استلام الوحدة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التى تهدف لدفع عجلة النمو فى مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة.

وتعد شهادة «ثقة» الأولى من نوعها داخل السوق العقارى المصرى، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالى الحفاظ على قيمة الوحدات فى المستقبل.

وتُعد وديعة الصيانة من أكبر تحديات قطاع العقارات فى مصر، حيث يدفع العميل ما بين 8% و10% من قيمة الوحدة قبل استلامها، ثم يبدأ المطور فى المطالبة بفروق مصاريف الصيانة بعد مرور أعوام قليلة من التسليم، مما يشكل عبئا على العميل، نظرا لعدم وضوح نسبة الزيادة فى الفروق وخصوصا مع المتغيرات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تلغى شهادة «ثقة» وديعة الصيانة وتقدم ضمانًا للصيانة لمدة تصل الى 20 عامًا من تاريخ الاستلام، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوحا لملاك الوحدات، حيث يقوم العميل بدفع قيمة شهادة الضمان مرة واحدة فقط.

وتعليقًا على الأمر قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر إن شهادة «ثقة» تتماشى مع خطة الشركة التوسعية الطموحة التى تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصرى وخلق حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها العملاء، استنادا إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً فى القطاع العقارى المصرى.

وأشار الى أن «شهادة «ثقة» تعد أحدث ابتكارات MadinetMasr Innovation Labs، لحل تحديات وديعة الصيانة الدائمة بين المطور العقارى والعميل، وهى نظام سيحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل عبء سداد فروق الصيانة».

ومن جانبه قال صلاح قطامش، نائب أول للرئيس التنفيذى لشئون الاستراتيجية والاستثمارات لشركة مدينة مصر إن شركة مدينة مصر تأخذ دائما زمام المبادرة فى مواجهة التحديات التى تواجه سوق العقارات المصرى، حيث تعمل على ابتكار حلول فعالة، وذلك ضمن خططها التوسعية للنهوض بالاقتصاد، وقيادة سوق العقار المصرى لتلبية احتياجات العملاء.