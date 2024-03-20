الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

لقاء الخميسي: لقاء الخميسي تفتح النار على انتصار

بوابة الوفد الإلكترونية

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على أزمتها مع الفنانة انتصار، قائلة: "علاقتي بانتصار كانت كويسة جدًا، بس هي بتتكلم كتير، وقلت للناس محدش يبعتلي حاجة عن انتصار عشان هي بتقول كده طول عمرها، بتقول اصلا مكانتش لقاء الخميسي بطلة راجل وست ستات، حضرتك انا اول واحدة اتبعتلي يا مدام، وهي طول الوقت عايزة تقول انا موجودة، فبتقول حاجات، بس أنا بعدي".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "انا عايشة على دور فين العيب، لو عملت دور بين 30 او 40 دور زي راجل وست ستات، يمكن عايزة تطلع تريند وانتصار نكاشة ولما بشوفها بنسلم على بعض عادي، ومش هعاتبها، لان لو عاتبتها يبقى كلامها صح، وده مش حقيقي،  بس انا منجرحتش ومش فارق لي، وكلنا في مسلسل راجل وست ستات ابطال".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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