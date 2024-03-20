إفتتاح معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم، المعرض الذي نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة والمركز الثقافي بطنطا احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد الهمشرى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً ومستشار الأكاديمية حالياً، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وتفقدا المحافظ والمفتي، أقسام المعرض الفني والذي ضم أعمالا فنية ولوحات ملحمية لحرب أكتوبر المجيدة ومعركة العبور الخالدة التي نفذها رجال الجيش المصري البواسل مضحيين بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة، إلى جانب عرض الأعمال البارزة لقادة الحرب وعلي رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالإضافة إلى شهداء الجيش.

وأشاد المحافظ، بالمعرض مؤكدا أن هذا المعرض يعكس نضج ووعي طلابنا ومدارسنا بالتاريخ وبما حققه الأجداد من تضحيات.