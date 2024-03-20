الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المسلسل السوري "ولاد بديعة" يتصدر التريندات

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر المسلسل السوري "ولاد بديعة"، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل قائمة الترند في موسم رمضان 2024.

فيما حقق المسلسل السوري "ولاد بديعة" للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي، والمخرجة رشا شربتجي، نجاحاً هائلاً، وتفوق على المسلسلات السورية الأخرى منذ عرض إعلاناته الترويجية الأولى.

txt

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 10|هل حنان تنجح فى العودة لأحمد العوضي

txt

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10| أحمد داش وعصام عمر ينفذان وصية والدهما

فيما تمكن "ولاد بديعة" من جذب الجماهير، بفضل تركيبة شخصياته المميزة والملفتة للانتباه، وتفاعل المشاهدين مع أحداث العمل وتداولها بكثرة على مواقع التواصل.

 

قصة الجميلة الشريدة "بديعة"

ويحكي المسلسل قصة الجميلة الشريدة "بديعة" التي خطفت قلب "عارف الدباغ"، والصراع الدموي بين الشخصيات، ما جعلها مادة مثيرة للاهتمام والتفاعل، وهو ما انعكس بشكل واضح على تفضيل المشاهدين لمتابعة العمل.

ويعتبر نجوم المسلسل، محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي بجانب النجمة سلافة معمار، وإخراج رشا شربتجي.

الجريدة الورقية