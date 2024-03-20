المسلسل السوري "ولاد بديعة" يتصدر التريندات

تصدر المسلسل السوري "ولاد بديعة"، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل قائمة الترند في موسم رمضان 2024.

فيما حقق المسلسل السوري "ولاد بديعة" للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي، والمخرجة رشا شربتجي، نجاحاً هائلاً، وتفوق على المسلسلات السورية الأخرى منذ عرض إعلاناته الترويجية الأولى.

فيما تمكن "ولاد بديعة" من جذب الجماهير، بفضل تركيبة شخصياته المميزة والملفتة للانتباه، وتفاعل المشاهدين مع أحداث العمل وتداولها بكثرة على مواقع التواصل.

قصة الجميلة الشريدة "بديعة"

ويحكي المسلسل قصة الجميلة الشريدة "بديعة" التي خطفت قلب "عارف الدباغ"، والصراع الدموي بين الشخصيات، ما جعلها مادة مثيرة للاهتمام والتفاعل، وهو ما انعكس بشكل واضح على تفضيل المشاهدين لمتابعة العمل.

ويعتبر نجوم المسلسل، محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي بجانب النجمة سلافة معمار، وإخراج رشا شربتجي.