ليالي رمضان تشهد إقبالا كثيفًا بميدان السواقي بالفيوم   

يواصل فرع ثقافة الفيوم تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وشهد ميدان السواقي بالفيوم، حضور كثيف لمتابعة العروض الفنية للفرق الشعبية وفرق الموسيقى العربية، وذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة شبين القناطر للغناء الشعبي بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو عادل فريد، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الدينية والمواويل الشعبية منها؛ "رمضان، خلي البساط أحمدي، المسك فاح، غالي نبينا غالي، خلي الكلام أخد وعطا، ايه العمل يا أحمد، وهنسيبكم في رعاية الله"، قدمت فقرة للمزمار البلدي، وسط إقبال وتفاعل كبير من الحضور.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات الرمضانية وأغنيات الطرب الأصيل منها "رايحة فين يا حاجة، بيت العز يا بيتنا، يا صلاة الزين، سهر الليالي، يا سيد الخلق يا طه، رمضان كريم، يا لالالي، أكدب عليك، أسمعوني، فلسطين عربية، ست الحبايب، وأغنية نوبية".

إستمرار فعاليات "ليالي رمضان" بميدان السواقي في الفيوم

تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، وقدم الحفل الشاعر والفنان محمود عبد المعطي، بحضور سماح كامل مدير عام الفرع، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين، وأهالي الفيوم، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل افتتح الفرع برنامجه المركزي بعرض فني لفرقة الفيوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، بمدينة الطلبة بجامعة الفيوم، وقدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات منها " والله بعودة يا رمضان، القلب يعشق كل جميل"، بحضور مدير عام الفرع، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير إدارة مدينة الطلبة، ومديرين رعاية الشباب والاسكان الطلابي وأخصائي الأنشطة الفنية.

وكانت الفعاليات قد انطلقت أمس بعرض فني للتنورة التراثية للفنانين أحمد سيد، وزياد سيد، أعقبها عرض فني لفرقة بنها للإنشاد الديني بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغنيات الدينية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله، يا صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، يا إمام الرسل، إلهي ما أعظمك، قسما بنور المصطفى، إلى رحاب يثرب".