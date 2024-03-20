غياب مانويل نويرعن منتخب ألمانيا في وديتي فرنسا وهولندا.. القصة كاملة

تعرض مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لإصابة في عضلة الفخذ ،ستبعده عن المشاركة في المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا خلال الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نوير أصيب بتمزق في الألياف العضلية أثناء التدريب، وغادر معسكر المنتخب.

وعاد نوير لصفوف منتخب ألمانيا بعد غيابه عن جميع مباريات العام الماضي 2023 بسبب كسر في الساق.

ومن المنتظر أن يحرس مارك أندريه تير شتيجن مرمى منتخب ألمانيا أمام فرنسا في ليون يوم السبت، وبعد ثلاثة أيام في ودية هولندا التي ستقام في فرانكفورت.

ولم يتحدد بعد مدة غياب مانويل نوير عن الملاعب، لكن من المنتظر أن يغيب عن مباريات فريقه بايرن ميونخ في المراحل الأخيرة من الدوري الألماني، وفي مواجهة أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام في أبريل.

من جانبه وصف يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا إصابة مانويل نوير بأنها "مزعجة للغاية".

وأشاد ناجلسمان بالخيار الثاني مارك أندريه تير شتيجن، قائلا "من حسن الحظ لدينا حارس مرمى آخر من الطراز العالمي والذي سيقدم بالتأكيد أداء جيدا"