صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق، بافيل كليمكين، أن مطالب واشنطن لكييف بالقتال من أجل الحصول على أموال الائتمان الأمريكية "غير عادلة".

واشتكى كليمكين قائلاً بقناة "إن تي إي" التلفزيونية: "أعتقد أن مطالبة أوكرانيا بالقتال من أجل الحصول على نوع ما من أموال القروض أمر خاطئ، وإنها قصة غير شريفة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا تدافع الآن عن المصالح الأمريكية الأساسية في المقدمة من أجل إضعاف روسيا، وبالتالي، يعتقد الوزير السابق أن تمويل كييف لا يمثل قضية ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، بل إنه قضية استراتيجية أيضًا.

وأضاف قائلاً: "لذلك، فإن هذه القصة لها مخاطر معينة بالنسبة للأمريكيين، وإجبار أوكرانيا على تلقي كل المساعدة في شكل نوع من القرض، ولا أعتقد أن هذه قصة صحيحة وصادقة".

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على طلب جديد لمساعدة أوكرانيا، في حين ذكرت الإدارة أنها استنفدت إمكانيات تحويل الأموال العسكرية في ديسمبر من العام الماضي.

وفي منتصف مارس الجاري، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن وجدت فرصة لإرسال ذخيرة بقيمة 300 مليون دولار إلى كييف، لكن هذه المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية ستكون كافية "لبضعة أسابيع".