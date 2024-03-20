مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة |حصار قلعة حسن الصباح ويهدئ أتباعه

بدأت الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين من خلال حصار القلعة الذى يسكنها حسن الصباح وهي قلعة ألموت، من قبل جيش السلاجقة بقيادة السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك، وذلك ردا على ما حصل خلال الحلقة الماضية من قتل حسن الصباح لـ مضحك السلطان ونديمه المقرب له، عبر طعنه بالخنجر ورسالة مكتوب عليها انتهى زمن الضحك.

الأمر الذى أشعل غضب السلطان ووزيره، لتبدأ الحلقة بعنوان "حصار القلعة"، ويهدأ كريم عبد العزيز– حسن الصباح - أتباعه مؤكداً وجوب استمرار الحياة بصورة طبيعية فى القلعة وعدم التأثر بالحصار لأنهم سيتغلبون عليه.

كما شهدت الحلقة 10 مقابلة أرسلان تاج، قائد جيش السلاجقة، لزعماء القبائل المجاورة لقلعة ألموت، وأطلق رسائل تهديد لهم، مؤكداً أنهم فى حالة عدم معاونته ومعاونة جيش السلطان سيكون مصيرهم القتل كلهم وفصل الرأس عن الجسد، الأمر الذى سبب الذعر وسط القبائل إلا أن حسن الصباح فى معقله كان هادئا كعادته، وحاول الاستمرار بطمأنة تابعيه وزوجته، مؤكداً ضمان النصر على جيش السلاجقة.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.