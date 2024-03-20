محافظ الدقهلية يشهد حفل افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي ينظمها إقليم شرق الدلتا الثقافي بالمنصوره بالتعاون مع استاد المنصوره الرياضي وتقام الليالي الرمضانيه خلال الفترة من 10 حتى 19 رمضان بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ، والدكتور عاطف خاطر مدير عام الثقافة بالدقهلية و عزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصوره ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، والدكتور حسن البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصوره وأعضاء مجلس إدارة استاد المنصوره .

وقال " مختار " أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات والاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار.

كما قال " المحافظ " خالص تهاني القلبية لشعب الدقهلية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات متمنياً لأبناء مدينة المنصوره الاستمتاع بهذه الليالي الرمضانيه.

وأكد " مختار " علي أن الفن هو ملتقي الأمم والشعوب لتبادل الثقافات ونشر المحبه والسلام ، موكدا علي أن حضارات الأمم تقاس بما تتركه من ثقافه وفنون فالحضارة تتكون من الثقافة الإنسانية بجميع فنونها، وفنون خالدة تتناقلها الأجيال .

والجدير بالذكر أن الحفل تضمن تقديم عروض فنية متنوعة ( عرض فني للانشاد الديني - عرض فني للفنون الشعبية ) .